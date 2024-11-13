Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim?
Viking (The Viking) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Viking filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Viking filminin yönetmen koltuğunda Andrei Kravchuk oturuyor. Filmin senaristliğini Andrey Rubanov ve Andrei Kravchuk üstleniyor. Peki, Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim?
VIKING FİLMİNİN KONUSU NE?
Kiev Rusyası, 10. yüzyıl sonları. Babasının ölümünden sonra, genç Viking prensi Novgorodlu Vladimir donmuş denizin ötesine sürgüne zorlanır.
VIKING FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anton Adasinsky
Pawel Delag
John DeSantis
Vilen Babichev
Rostislav Bershauer
Aleksandra Bortich
Vladimir Epifantsev
Svetlana Khodchenkova
Zhaidarbek Kunguzhinov
Toms Liepâjnieks
Joakim Nätterqvist
Maksim Sukhanov
VIKING FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Viking filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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