Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim?

Viking (The Viking) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Viking filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:49

Viking filminin yönetmen koltuğunda Andrei Kravchuk oturuyor. Filmin senaristliğini Andrey Rubanov ve Andrei Kravchuk üstleniyor. Peki, Viking filminin konusu ne? Viking filminin oyuncuları kim? 

VIKING FİLMİNİN KONUSU NE?

Kiev Rusyası, 10. yüzyıl sonları. Babasının ölümünden sonra, genç Viking prensi Novgorodlu Vladimir donmuş denizin ötesine sürgüne zorlanır.

VIKING FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anton Adasinsky

Pawel Delag

John DeSantis

Vilen Babichev

Rostislav Bershauer

Aleksandra Bortich

Vladimir Epifantsev

Svetlana Khodchenkova

Zhaidarbek Kunguzhinov

Toms Liepâjnieks

Joakim Nätterqvist

Maksim Sukhanov

VIKING FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Viking filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.


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