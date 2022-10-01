TV yayın akışı 1 Ekim 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 24 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI : 20:00 Labirent: Son İsyan
FOX TV YAYIN AKIŞI : 20:00 Bir Peri Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
18:00 Pişir de Görelim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
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