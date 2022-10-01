TV yayın akışı 1 Ekim 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:54
<p>Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p><strong>İşte, 24 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Labirent: Son İsyan</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Bir Peri Masalı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim</p>

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 24 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Labirent: Son İsyan

FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Doğu Demirkol İle Alelade Show

SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:15 Bir Peri Masalı</p> <p>14:15 Mahkum</p> <p>16:30 İyilik</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>22:45 Tozluyaka</p> <p>01:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>04:15 Bay Yanlış</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 Bir Peri Masalı

14:15 Mahkum

16:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bir Peri Masalı

22:45 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

04:15 Bay Yanlış

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Labirent: Son İsyan</p> <p>22:45 Camdaki Kız</p> <p>01:45 Yargı</p> <p>04:00 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Son İsyan

22:45 Camdaki Kız

01:45 Yargı

04:00 Müzik Arası

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Baba</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Baba</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İki Aile</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Duy Beni</p> <p>15:00 En Güzel Bölüm</p> <p>15:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>23:30 Yerli Dizi Tekrar</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 İki Aile

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Duy Beni

15:00 En Güzel Bölüm

15:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show

23:30 Yerli Dizi Tekrar

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Süper 1 Takım</p> <p>08:45 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>18:00 Pişir de Görelim</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Gazete Magazin</p> <p>04:15 8x8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

18:00 Pişir de Görelim

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>05:50 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

<h3>TRT1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:05 Yedi Numara</p> <p>07:10 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>11:30 Balkan Ninnisi</p> <p>15:30 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Balkan Ninnisi</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Yedi Numara

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Şefin Sağlıklı Masası

11:30 Balkan Ninnisi

15:30 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Balkan Ninnisi

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