TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Numaralı Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 EGO
14:45 Recep İvedik
17:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam
22:00 EGO
01:00 Yüz Numaralı Adam
02:30 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yıldız De Bana
02:45 Çok Güzel Hareketler 2
03:15 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:45 Ömer
13:50 Yerli Dizi / Sinema
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:35 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Ömer
01:15 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:12 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Son Hıçkırık
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
04:30 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Vuslat
10:30 Hayallerin Peşinde
11:45 1 Çorba
12:15 Yürek Çıkmazı
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:05 Kuşlarla Yolculuk
02:20 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:30 Sahur Bereketi
05:15 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
07:30 atv'DE Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Aldatmak
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Vakti
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
09:45 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:45 Gazete Magazin
04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
05:30 Canım Annem
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