TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2023 Cumartesi, 10:19
<p>Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>1 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Yüz Numaralı Adam</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                  20:00 Kardeşlerim</p>

Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Yüz Numaralı Adam

SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI                  20:00 Kardeşlerim

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>12:45 EGO</p> <p>14:45 Recep İvedik</p> <p>17:00 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yüz Numaralı Adam</p> <p>22:00 EGO</p> <p>01:00 Yüz Numaralı Adam</p> <p>02:30 Adım Farah</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 EGO

14:45 Recep İvedik

17:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam

22:00 EGO

01:00 Yüz Numaralı Adam

02:30 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 Yasak Elma

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Asi</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 Kraliçe</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Yıldız De Bana</p> <p>02:45 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>03:15 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti</p> <p>05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yıldız De Bana

02:45 Çok Güzel Hareketler 2 

03:15 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Çöp Adam</p> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>11:45 Ömer</p> <p>13:50 Yerli Dizi / Sinema</p> <p>15:45 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:35 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>22:30 Ömer</p> <p>01:15 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:12 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:45 Ömer

13:50 Yerli Dizi / Sinema

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:35 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Ömer

01:15 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:12 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Son Hıçkırık</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:15 Aile</p> <p>04:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Son Hıçkırık

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

04:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Vuslat</p> <p>10:30 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:45 1 Çorba</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:05 Kuşlarla Yolculuk</p> <p>02:20 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>03:30 Sahur Bereketi</p> <p>05:15 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Vuslat

10:30 Hayallerin Peşinde

11:45 1 Çorba

12:15 Yürek Çıkmazı

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Kuşlarla Yolculuk

02:20 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:30 Sahur Bereketi

05:15 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hz. Ömer</p> <p>07:30 atv'DE Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>13:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>15:45 Aldatmak</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Vakti</p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

07:30 atv'DE Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Aldatmak

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kuruluş Osman

02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Vakti

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>09:45 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Survivor Panorama</p> <p>15:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>02:45 Gazete Magazin</p> <p>04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

09:45 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Gazete Magazin

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

05:30 Canım Annem

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