TV yayın akışı 1 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:45 Pi'nin Yaşamı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Şansı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22:55 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Terminatör: Kara Kader - Yabancı Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Balerin ve Afacan Mucit
15:45 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:30 Pi'nin Yaşamı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Hayatımın Şansı
15:30 Yasak Elma
16:45 Benden Ne Olur?
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hayatımın Şansı
22:45 Kapımdaki Dedektif
01:00 Yasak Elma
03:30 Son Yaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:15 Gecenin Ucunda
12:30 Yalı Çapkını
15:45 Çöp Adam
18:15 STAR Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Köşeyi Dönen Adam
08:00 İbo ile Güllüşah
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Milyarder
16:30 Mavi Boncuk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Güzel Günler
02:45 İbo ile Güllüşah
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Tuzak
12:45 Sıfırıncı Gün
15:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023
21:00 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Hayallerinin Peşinde
09:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
06:40 Kalk Gidelim
09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
12:20 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
22:55 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
06:25 Senden Bana Kalan
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Oskar's Oasis: Çizgi Sinema
12:45 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema
14:30 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör: Kara Kader - Yabancı Sinema
22:25 Alfa Kurt - Yabancı Sinema
00:20 Kayıp Kız - Yabancı Sinema
03:00 Alfa Kurt - Yabancı Sinema
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