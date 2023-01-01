TV yayın akışı 1 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2023 Pazar, 09:00
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:45  Pi'nin Yaşamı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Hayatımın Şansı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           22:55 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Terminatör: Kara Kader - Yabancı Sinema</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güldür Güldür Show</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:45  Pi'nin Yaşamı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Hayatımın Şansı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           22:55 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Terminatör: Kara Kader - Yabancı Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Balerin ve Afacan Mucit</p> <p>15:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Pi'nin Yaşamı</p> <p>22:30 Pi'nin Yaşamı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Balerin ve Afacan Mucit

15:45 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Pi'nin Yaşamı

22:30 Pi'nin Yaşamı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Hayatımın Şansı</p> <p>15:30 Yasak Elma</p> <p>16:45 Benden Ne Olur?</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Hayatımın Şansı</p> <p>22:45 Kapımdaki Dedektif</p> <p>01:00 Yasak Elma</p> <p>03:30 Son Yaz</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Hayatımın Şansı

15:30 Yasak Elma

16:45 Benden Ne Olur?

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hayatımın Şansı

22:45 Kapımdaki Dedektif

01:00 Yasak Elma

03:30 Son Yaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Çöp Adam</p> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:15 Gecenin Ucunda</p> <p>12:30 Yalı Çapkını</p> <p>15:45 Çöp Adam</p> <p>18:15 STAR Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma</p> <p>21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:15 Gecenin Ucunda

12:30 Yalı Çapkını

15:45 Çöp Adam

18:15 STAR Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Köşeyi Dönen Adam</p> <p>08:00 İbo ile Güllüşah</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Milyarder</p> <p>16:30 Mavi Boncuk</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Güzel Günler</p> <p>02:45 İbo ile Güllüşah</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Köşeyi Dönen Adam

08:00 İbo ile Güllüşah

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Milyarder

16:30 Mavi Boncuk

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Güzel Günler

02:45 İbo ile Güllüşah

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Tuzak</p> <p>12:45 Sıfırıncı Gün</p> <p>15:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023</p> <p>21:00 Sıfırıncı Gün</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Tuzak

12:45 Sıfırıncı Gün

15:45 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

21:00 Sıfırıncı Gün

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>09:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>06:40 Kalk Gidelim</p> <p>09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>12:20 Yürek Çıkmazı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>22:55 Teşkilat</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Hayallerinin Peşinde

09:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

06:40 Kalk Gidelim

09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

12:20 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

22:55 Teşkilat

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Senden Bana Kalan</p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Oskar's Oasis: Çizgi Sinema</p> <p>12:45 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema</p> <p>14:30 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Terminatör: Kara Kader - Yabancı Sinema</p> <p>22:25 Alfa Kurt - Yabancı Sinema</p> <p>00:20 Kayıp Kız - Yabancı Sinema</p> <p>03:00 Alfa Kurt - Yabancı Sinema</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:25 Senden Bana Kalan

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Oskar's Oasis: Çizgi Sinema

12:45 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema

14:30 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör: Kara Kader - Yabancı Sinema

22:25 Alfa Kurt - Yabancı Sinema

00:20 Kayıp Kız - Yabancı Sinema

03:00 Alfa Kurt - Yabancı Sinema

Film dizi hangi film/dizi var?

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