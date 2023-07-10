TV yayın akışı 10 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2023 Pazartesi, 09:49
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Küçük Esnaf</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Dayton</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Küçük Esnaf

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Dayton

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>22:45 Kısmet</p> <p>01:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:00 Yasak Elma</p> <p>05:45 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

22:45 Kısmet

01:30 Eşim Benzerim Yok

04:00 Yasak Elma

05:45 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afili Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Dönence</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>05:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dönence

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Dönence

02:45 Poyraz Karayel

05:30 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>23:45 Zor Oyun</p> <p>01:30 Zor Oyun</p> <p>03:15 Maviye Sürgün</p> <p>05:15 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Zor Oyun

01:30 Zor Oyun

03:15 Maviye Sürgün

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Küçük Esnaf</p> <p>22:30 Küçük Esnaf</p> <p>00:30 Aramızda Kalsın</p> <p>02:30 Kiralık Aşk</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Küçük Esnaf

22:30 Küçük Esnaf

00:30 Aramızda Kalsın

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Adını Sen Koy</p> <p>09:05 Benim Güzel Ailem</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:05 Seksenler</p> <p>16:00 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Dayton</p> <p>22:35 Hayatımın Neşesi</p> <p>00:45 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:15 Mahrem</p> <p>05:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:30 Adını Sen Koy

09:05 Benim Güzel Ailem

12:00 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dayton

22:35 Hayatımın Neşesi

00:45 Benim Güzel Ailem

03:15 Mahrem

05:15 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede</p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Üvey Anne</p> <p>23:45 Bas Gaza</p> <p>01:40 Bas Gaza</p> <p>03:35 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:45 Bas Gaza

01:40 Bas Gaza

03:35 Vermem Seni Ellere

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