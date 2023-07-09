Yaz Şarkısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yaz Şarkısı dizisi nerede çekildi?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 15:37

Güncelleme: 09.07.2023 - 15:37

Yeni dizi Yaz Şarkısı’nın yayın tarihi açıklandı. 9 Temmuz Pazar günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayınlanan son tanıtımına Derya Uluğ damga vurdu.

YAZ ŞARKISI DİZİSİNİN KONUSU NE?



Okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali annesinden gizlice gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, DuyguNKaraca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YAZ ŞARKISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaz Şarkısı dizisinin çekimleri Rize'de gerçekleşiyor.

