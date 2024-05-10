Yayınlanma: 10.05.2024 - 19:26

Güncelleme: 10.05.2024 - 19:26

Çılgın Max 2 filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Terry Hayes, George Miller, Brian Hannant üstleniyor. Peki, Çılgın Max 2 filminin konusu ne? Çılgın Max 2 filminin oyuncuları kim?

ÇILGIN MAX 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaygın petrol kıtlığı ve çevre katliamıyla sonuçlanan küresel bir savaşın ardından medeniyet çökmüş ve dünya barbarlığa sürüklenmiştir. Şimdi, ailesinin ölümünün peşini bırakmayan eski polis Max Rockatansky, köpeği ile yiyecek ve benzin aramaktadır. Sürüş becerilerini ve Kesik namlulu pompalı tüfeğini kullanarak, dengesiz motorcu Wez'in liderliğindeki küçük bir yağmacı grubuna üstünlük sağlar.

ÇILGIN MAX 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

Emil Minty

Bruce Spence

Kjell Nilsson

Virginia Hey

Max Phipps

Vernon Wells

Arkie Whiteley

Michael Preston

Moira Claux

William Zappa

David Downer

David Slingsby

Syd Heylen

Tyler Coppin

Steve J. Spears

Stewart Finlay-McLennan

Kristoffer Greaves

Max Fairchild

Broken VictimÇILGIN MAX 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Max 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.