Çılgın Max 2 filminin konusu ne? Çılgın Max 2 filminin oyuncuları kim?
Çılgın Max 2 (Mad Max 2: The Road Warrior) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çılgın Max 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çılgın Max 2 filminin konusu ne? Çılgın Max 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çılgın Max 2 filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Terry Hayes, George Miller, Brian Hannant üstleniyor. Peki, Çılgın Max 2 filminin konusu ne? Çılgın Max 2 filminin oyuncuları kim?
ÇILGIN MAX 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaygın petrol kıtlığı ve çevre katliamıyla sonuçlanan küresel bir savaşın ardından medeniyet çökmüş ve dünya barbarlığa sürüklenmiştir. Şimdi, ailesinin ölümünün peşini bırakmayan eski polis Max Rockatansky, köpeği ile yiyecek ve benzin aramaktadır. Sürüş becerilerini ve Kesik namlulu pompalı tüfeğini kullanarak, dengesiz motorcu Wez'in liderliğindeki küçük bir yağmacı grubuna üstünlük sağlar.
ÇILGIN MAX 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Emil Minty
Bruce Spence
Kjell Nilsson
Virginia Hey
Max Phipps
Vernon Wells
Arkie Whiteley
Michael Preston
Moira Claux
William Zappa
David Downer
David Slingsby
Syd Heylen
Tyler Coppin
Steve J. Spears
Stewart Finlay-McLennan
Kristoffer Greaves
Max Fairchild
Broken VictimÇILGIN MAX 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çılgın Max 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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