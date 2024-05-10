Harry Potter ve Melez Prens filminin konusu ne? Harry Potter ve Melez Prens filminin oyuncuları kim?
Harry Potter ve Melez Prens (Harry Potter and the Half-Blood Prince) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Harry Potter ve Melez Prens filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Harry Potter ve Melez Prens filminin konusu ne? Harry Potter ve Melez Prens filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Harry Potter ve Melez Prens filminin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Kloves üstleniyor. Peki, Harry Potter ve Melez Prens filminin konusu ne? Harry Potter ve Melez Prens filminin oyuncuları kim?
MELEZ PRENS FİLMİNİN KONUSU NE?
Voldemort hem Muggle hem de büyücüler dünyasındaki kıskacını daraltmaktadır ve Hogwarts artık bir zamanlar olduğu güvenli liman değildir. Harry tehlikenin kalenin içinde bile olabileceğinden şüphelenirken, Dumbledore da Harry’yi hızla yaklaşmakta olduğunu bildiği nihai savaşa hazırlamaya her zamankinden kararlıdır. Birlikte, Voldemort’un savunma hattını kırmanın yollarını ararlar. Bu amaçla, Dumbledore eski bir dostu ve meslektaşı olan, çok önemli bilgilere sahip olduğunu düşündüğü Profesör Horace Slughorn’u görevlendirir. Profesör iyi bağlantıları olan, iyi yaşamayı seven, saf bir insandır. Bu arada, öğrenciler bambaşka bir rakibin kuşatması altındadırlar: Gençlik hormonları zirveye tırmanmaktadır. Harry, Ginny’ye gitgide daha çok aşık olmaktadır; ama Dean Thomas’ın da durumu aynıdır. Lavender Brown ise kendisi için doğru kişinin Ron olduğuna karar verir. Hesaba katmadığı şey ise Romilda Vane’in çikolatalarıdır! Diğer yandan Hermione da kıskançlıktan çatlamaktadır ama duygularını göstermemeye kararlıdır. Romantizm dallanıp budaklanırken, bir öğrenci tüm bunların dışında kalır. O, karanlık bir şekilde de olsa ismini hafızalara kazımayı kafasına koymuştur. Havada aşk kokusu vardır ama trajedi kapıdadır ve Hogwarts bir daha asla aynı olamayabilir.
MELEZ PRENS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Helena Bonham Carter
Jim Broadbent
Daniel Radcliffe
Michael Gambon
Timothy Spall
Bonnie Wright
Helen McCrory
Geraldine Somerville
Dave Legeno
Oliver Phelps
Emma Watson
Rupert Grint
Alan Rickman
Evanna Lynch
Matthew Lewis
Tom Felton
James Phelps
Natalia Tena
Katie Leung
Freddie Stroma
Georgina Leonidas
Hero Fiennes-Tiffin
David Thewlis
Anna ShafferBroken Victim
MELEZ PRENS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Harry Potter ve Melez Prens filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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