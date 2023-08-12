TV yayın akışı 12 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 12 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kapımdaki Casus
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yüz Numaralı Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yol Arkadaşım
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Sindrella
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:20 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Yol Arkadaşım
02:30 Erkenci Kuş
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Aramızda Kalsın
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:05 Memet Özer ile Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:00 Yaz Şarkısı
15.15 En Güzel Dönüşüm
16:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam
22:15 Yaz Şarkısı
01:15 Yüz Numaralı Adam
03:30 Yasak Elma
06:00 Aşk Yeniden
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Annabella ve Yunus Balığı
11:55 Akıncı
12:15 Akıncı
12:55 Üvey Anne
16:25 Shazam! 6 Güç
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sindrella
22:05 Denizde Dehşet
23:55 John Wick 3
02:10 Üvey Anne
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Viking Kanı
14:45 Öyle Olsun
16:30 Nerden Çıktı Bu Velet
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Rambo 4
03:15 Rambo 4
05:30 Yeni Gelin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Bir Gün
14:00 Veda Mektubu
16:30 Aslı Gibidir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kapımdaki Casus
21:45 Taksi 5
23:45 Kapımdaki Casus
01:45 Poyraz Karayel
03:30 Müzik Arası
04:30 Kavak Yelleri
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İste Kaynana
16:15 Çöller Kasırgası
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 İşte Gelin İste Kaynana
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Şehirden Uzakta
07:15 Aslan Ailem
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:45 Kendi Düşen Ağlamaz
15:05 Hayatımın Neşesi
18:00 Biraz Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
00:45 Kendi Düşen Ağlamaz
03:10 Hayatımın Neşesi
05:10 Hayallerinin Peşinde
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