TV yayın akışı 12 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2023 Cumartesi, 10:34
<p>TV yayın akışı 12 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?</p> <p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1<strong>2 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kapımdaki Casus</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yüz Numaralı Adam</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yol Arkadaşım</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Sindrella</p>

TV yayın akışı 12 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kapımdaki Casus

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yüz Numaralı Adam

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yol Arkadaşım

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Sindrella

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Çöp Adam</p> <p>13:20 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Yol Arkadaşım</p> <p>22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:30 Yol Arkadaşım</p> <p>02:30 Erkenci Kuş</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:20 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:30 Yol Arkadaşım

02:30 Erkenci Kuş

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Aramızda Kalsın

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:05 Memet Özer ile Mutfakta</p> <p>11:00 Ruhun Duymaz</p> <p>13:00 Yaz Şarkısı</p> <p>15.15 En Güzel Dönüşüm</p> <p>16:45 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yüz Numaralı Adam </p> <p>22:15 Yaz Şarkısı</p> <p>01:15 Yüz Numaralı Adam </p> <p>03:30 Yasak Elma</p> <p>06:00 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:05 Memet Özer ile Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:00 Yaz Şarkısı

15.15 En Güzel Dönüşüm

16:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam 

22:15 Yaz Şarkısı

01:15 Yüz Numaralı Adam 

03:30 Yasak Elma

06:00 Aşk Yeniden

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Annabella ve Yunus Balığı</p> <p>11:55 Akıncı</p> <p>12:15 Akıncı</p> <p>12:55 Üvey Anne</p> <p>16:25 Shazam! 6 Güç</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Sindrella</p> <p>22:05 Denizde Dehşet</p> <p>23:55 John Wick 3</p> <p>02:10 Üvey Anne</p> <p>05:10 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Annabella ve Yunus Balığı

11:55 Akıncı

12:15 Akıncı

12:55 Üvey Anne

16:25 Shazam! 6 Güç

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sindrella

22:05 Denizde Dehşet

23:55 John Wick 3

02:10 Üvey Anne

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Viking Kanı</p> <p>14:45 Öyle Olsun</p> <p>16:30 Nerden Çıktı Bu Velet</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Rambo 4</p> <p>03:15 Rambo 4</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Viking Kanı

14:45 Öyle Olsun

16:30 Nerden Çıktı Bu Velet

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Rambo 4

03:15 Rambo 4

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Bir Gün</p> <p>14:00 Veda Mektubu</p> <p>16:30 Aslı Gibidir</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Kapımdaki Casus</p> <p>21:45 Taksi 5</p> <p>23:45 Kapımdaki Casus</p> <p>01:45 Poyraz Karayel</p> <p>03:30 Müzik Arası</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Bir Gün

14:00 Veda Mektubu

16:30 Aslı Gibidir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kapımdaki Casus

21:45 Taksi 5

23:45 Kapımdaki Casus

01:45 Poyraz Karayel

03:30 Müzik Arası

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>13:45 İşte Gelin İste Kaynana </p> <p>16:15 Çöller Kasırgası</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:15 İşte Gelin İste Kaynana </p> <p>03:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İste Kaynana 

16:15 Çöller Kasırgası

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 İşte Gelin İste Kaynana 

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:55 Şehirden Uzakta</p> <p>07:15 Aslan Ailem</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>15:05 Hayatımın Neşesi</p> <p>18:00 Biraz Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>23:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>00:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:10 Hayatımın Neşesi</p> <p>05:10 Hayallerinin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Şehirden Uzakta

07:15 Aslan Ailem

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 Kendi Düşen Ağlamaz

15:05 Hayatımın Neşesi

18:00 Biraz Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

00:45 Kendi Düşen Ağlamaz

03:10 Hayatımın Neşesi

05:10 Hayallerinin Peşinde

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