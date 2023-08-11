Kesişen Hayatlar filminin konusu ne? Kesişen Hayatlar filminin oyuncuları kim?
Kesişen Hayatlar (Heal the Living) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kesişen Hayatlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kesişen Hayatlar filminin konusu ne? Kesişen Hayatlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kesişen Hayatlar filminin yönetmen koltuğunda Katell Quillévére oturuyor. Senaristliğini Maylis De Kerangal, Katell Quillévéré, Gilles Taurand üstleniyor. Peki, Kesişen Hayatlar filminin konusu ne? Kesişen Hayatlar filminin oyuncuları kim?
KESİŞEN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Simon adlı bir genç sörf yapmak için uyandığı bir gün kaza geçirir. Simon geri dönüşü olmayan bir komaya girer ve ailesi organ bağışının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.
KESİŞEN HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tahar Rahim - Thomas Rémige
Emmanuelle Seigner - Marianne
Anne Dorval - Claire Méjean
Bouli Lanners - Docteur Pierre Révol
Alice Taglioni - Anne Guérande
Gabin Verdet - Simon
Karim Leklou - Virgilio Breva
Kool Shen - Vincent
Monia Chokri - Jeanne
Alice de Lencquesaing - Alice Harfang
Galatéa Bellugi - Juliette
Dominique Blanc - Lucie Moret
Finnegan Oldfield - Maxime
Théo Cholbi - Sam
Danielle Arbid - Elsa
Andranic Manet - Chris
Steve Tientcheu - Hamé Gaye
Irina Muluile - Gisèle
KESİŞEN HAYATLAR FİLMİ UYARLAMA MI?
Kesişen Hayatlar, Maylis De Kerangal’in aynı adlı romanından uyarlandı.
KESİŞEN HAYATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kesişen Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında ağladı...
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...