Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:14

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:14

Kesişen Hayatlar filminin yönetmen koltuğunda Katell Quillévére oturuyor. Senaristliğini Maylis De Kerangal, Katell Quillévéré, Gilles Taurand üstleniyor. Peki, Kesişen Hayatlar filminin konusu ne? Kesişen Hayatlar filminin oyuncuları kim?

KESİŞEN HAYATLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Simon adlı bir genç sörf yapmak için uyandığı bir gün kaza geçirir. Simon geri dönüşü olmayan bir komaya girer ve ailesi organ bağışının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır.

KESİŞEN HAYATLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tahar Rahim - Thomas Rémige

Emmanuelle Seigner - Marianne

Anne Dorval - Claire Méjean

Bouli Lanners - Docteur Pierre Révol

Alice Taglioni - Anne Guérande

Gabin Verdet - Simon

Karim Leklou - Virgilio Breva

Kool Shen - Vincent

Monia Chokri - Jeanne

Alice de Lencquesaing - Alice Harfang

Galatéa Bellugi - Juliette

Dominique Blanc - Lucie Moret

Finnegan Oldfield - Maxime

Théo Cholbi - Sam

Danielle Arbid - Elsa

Andranic Manet - Chris

Steve Tientcheu - Hamé Gaye

Irina Muluile - Gisèle

KESİŞEN HAYATLAR FİLMİ UYARLAMA MI?

Kesişen Hayatlar, Maylis De Kerangal’in aynı adlı romanından uyarlandı.

KESİŞEN HAYATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kesişen Hayatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.