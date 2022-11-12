TV yayın akışı 12 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:06
<p>Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Yüz Numaralı Adam</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Kasırgada Vurgun</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonunun ilk gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Kasım Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Yüz Numaralı Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00  Kasırgada Vurgun

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Bir Peri Masalı</p> <p>14:00 İyilik</p> <p>16:00 Darmaduman</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yüz Numaralı Adam</p> <p>22:00 İlk Buluşma</p> <p>23:45 Yüz Numaralı Adam</p> <p>01:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Bir Peri Masalı

14:00 İyilik

16:00 Darmaduman

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yüz Numaralı Adam

22:00 İlk Buluşma

23:45 Yüz Numaralı Adam

01:30 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Toprak ile Fidan</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi</p> <p>15:15 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Kasırgada Vurgun</p> <p>22:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show </p> <p>00:30 Kasırgada Vurgun</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Toprak ile Fidan

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi

15:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Kasırgada Vurgun

22:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show 

00:30 Kasırgada Vurgun

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Baba</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Bir Şansım Olsa</p> <p>15:45 Güzel Günler</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Güzel Günler</p> <p>02:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Baba

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Güzel Günler

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Güzel Günler

02:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Tuzak</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>13:00 Kadere Karşı</p> <p>14:15 Pişir de Görelim</p> <p>17:15 Tuzak</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

13:00 Kadere Karşı

14:15 Pişir de Görelim

17:15 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:20 Yedi Numara</p> <p>06:10 Kalk Gidelim</p> <p>09:55 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:50 Kasaba Doktoru</p> <p>14:10 Şendul Şaban</p> <p>16:10 Yürek Çıkmazı</p> <p>19: Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Yedi Numara

06:10 Kalk Gidelim

09:55 Hayallerinin Peşinde

10:50 Kasaba Doktoru

14:10 Şendul Şaban

16:10 Yürek Çıkmazı

19: Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>13:00 Aldatmak</p> <p>16:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Yalnız Kurt</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Aldatmak

16:00 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

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