TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2023 Pazar, 09:41
TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:15 Oynat Bakalım

17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Sinema

04:30 Gençlik Rüzgarı

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şahane Hayatım

15:00 Bambaşka Biri

16:45 Kirli Sepeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Bambaşka Biri

02:45 Şahane Hayatım

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Ruhun Duymaz

TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:10 Kendi Düşen Ağlamaz

17:45 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:10 Kod Adı Kırlangıç

02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 atv'de Hafta Sonu

11:00 Nihat Hatipoğlu

12:30 Dizi TV

13:30 Aldatmak

16:15 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Safir

03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Aramızda Kalsın

08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 

23:45 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Mutfağı

14:45 Üç Kız Kardeş

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Bir Derdim Var

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

TV rehberi yayın akışı hangi kanalda ne var?

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