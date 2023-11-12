TV yayın akışı 12 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:15 Oynat Bakalım
17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Sinema
04:30 Gençlik Rüzgarı
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şahane Hayatım
15:00 Bambaşka Biri
16:45 Kirli Sepeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
02:45 Şahane Hayatım
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Ruhun Duymaz
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:05 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:10 Kendi Düşen Ağlamaz
17:45 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:10 Kod Adı Kırlangıç
02:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 atv'de Hafta Sonu
11:00 Nihat Hatipoğlu
12:30 Dizi TV
13:30 Aldatmak
16:15 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Safir
03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Cennetin Gözyaşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
03:00 Güzel Köylü
05:30 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Mutfağı
14:45 Üç Kız Kardeş
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Bir Derdim Var
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
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