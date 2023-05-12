TV yayın akışı 12 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mayıs cuma günü tv yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Gol Kralı
22:00 Liderler Fox’ta
23:00 Orta Sayfa
01:15 Gol Kralı
02:45 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Kutsal Damacana: Dracoola
00:45 Hızlı ve Öfkeli 8
03:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
00:00 Ateş Kuşları
03:30 Mutfak Bahane
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
00:15 Al Sancak
02:35 Kalk Gidelim
04:20 Seksenler
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