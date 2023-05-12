TV yayın akışı 12 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2023 Cuma, 09:18
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mayıs cuma günü tv yayın akışı...</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Mayıs cuma günü tv yayın akışı...

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat </p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün </p> <p>12:15 Yalnız Kalpler </p> <p>13:30 En Hamarat Benim </p> <p>16:30 Gülcemal </p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber </p> <p>20:00 Gol Kralı </p> <p>22:00 Liderler Fox’ta </p> <p>23:00 Orta Sayfa </p> <p>01:15 Gol Kralı</p> <p>02:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 

12:15 Yalnız Kalpler 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Gülcemal 

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 

20:00 Gol Kralı 

22:00 Liderler Fox’ta 

23:00 Orta Sayfa 

01:15 Gol Kralı

02:45 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün </p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan </p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde </p> <p>16:00 Söz </p> <p>18:15 Star Haber </p> <p>19:00 Yalı Çapkını </p> <p>20:00 Yalı Çapkını </p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar </p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün 

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 

16:00 Söz 

18:15 Star Haber 

19:00 Yalı Çapkını 

20:00 Yalı Çapkını 

00:30 Yerli Dizi Tekrar 

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık </p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa </p> <p>11:15 Survivor 2023 </p> <p>12:15 Survivor Panorama </p> <p>15:00 Canım Annem </p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz </p> <p>20:00 Survivor 2023 </p> <p>00:15 Survivor Ekstra </p> <p>02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz </p> <p>04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık 

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 

11:15 Survivor 2023 

12:15 Survivor Panorama 

15:00 Canım Annem 

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

20:00 Survivor 2023 

00:15 Survivor Ekstra 

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta? </p> <p>11:00 Yaprak Dökümü </p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta </p> <p>16:00 Aşk ve Umut </p> <p>17:00 Hicran </p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber </p> <p>20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 </p> <p>22:45 Kutsal Damacana: Dracoola  </p> <p>00:45 Hızlı ve Öfkeli 8 </p> <p>03:00 Kuzey Güney</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Aşk ve Umut 

17:00 Hicran 

18:40 Kanal D Ana Haber 

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 

22:45 Kutsal Damacana: Dracoola  

00:45 Hızlı ve Öfkeli 8 

03:00 Kuzey Güney

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa </p> <p>08:00 Bu Sabah </p> <p>10:00 Kızılcık Şerbeti </p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi </p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme </p> <p>18:45 Show Ana Haber </p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti </p> <p>00:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa 

08:00 Bu Sabah 

10:00 Kızılcık Şerbeti 

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Kızılcık Şerbeti 

00:15 Aile

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Hercai </p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri </p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor </p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert </p> <p>13:00 ATV Gün Ortası </p> <p>14:00 Mutfak Bahane </p> <p>16:00 Esra Erol’da </p> <p>19:00 ATV Ana Haber </p> <p>20:00 Ateş Kuşları </p> <p>22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel </p> <p>00:00 Ateş Kuşları </p> <p>03:30 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai 

07:00 Kahvaltı Haberleri 

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 

13:00 ATV Gün Ortası 

14:00 Mutfak Bahane 

16:00 Esra Erol’da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Ateş Kuşları 

22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel 

00:00 Ateş Kuşları 

03:30 Mutfak Bahane

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı </p> <p>06:15 Adını Sen Koy </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse </p> <p>13:15 Kalk Gidelim </p> <p>16:10 Seksenler </p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine </p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı </p> <p>00:15 Al Sancak </p> <p>02:35 Kalk Gidelim</p> <p>04:20 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

06:15 Adını Sen Koy 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13:15 Kalk Gidelim 

16:10 Seksenler 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 

00:15 Al Sancak 

02:35 Kalk Gidelim

04:20 Seksenler

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