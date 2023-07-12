TV yayın akışı 12 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yarından Sonra
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Babasının Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kağıtçı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dipten Gelen
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Shazam! 6 Güç
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Babasının Kızı
22:15 Yaz Şarkısı
00:45 Babasının Kızı
02:45 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ya Çok Seversen
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yarından Sonra
22:30 Yerli Dizi
01:30 Yarından Sonra
03:30 Poyraz Karayel
05:20 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle
23:30 Üç Kağıtçı
01:30 Maviye Sürgün
03:45 Çiçek
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Dipten Gelen
21:45 Dipten Gelen
23:45 Sürpriz Damatlar
02:00 Sürpriz Damatlar
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Adını Sen Koy
09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:25 Hayatımın Neşesi
01:35 Mahrem
03:05 Kendi Düşen Ağlamaz
05:10 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Shazam! 6 Güç
22:50 Quantum of Solace
01:00 Üvey Anne
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Son yolculuğuna uğurlandı
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- 'Müdür görevden alındı, çete yakalandı'
- Mazhar ve Fuat'tan Özkan Uğur'a duygusal veda
- Özkan Uğur'un eşi salondakilerden tek bir ricada bulundu
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Tarihi rest değil, tarihi yüzsüzlük olarak görülmeli
- Verilen sözler yine unutuldu