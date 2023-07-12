TV yayın akışı 12 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2023 Çarşamba, 10:23
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yarından Sonra</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Babasının Kızı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kağıtçı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Dipten Gelen</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Shazam! 6 Güç</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yarından Sonra

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Babasının Kızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kağıtçı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Dipten Gelen

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Shazam! 6 Güç

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Babasının Kızı</p> <p>22:15 Yaz Şarkısı</p> <p>00:45 Babasının Kızı</p> <p>02:45 Eşim Benzerim Yok</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Babasının Kızı

22:15 Yaz Şarkısı

00:45 Babasının Kızı

02:45 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Ya Çok Seversen</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yarından Sonra</p> <p>22:30 Yerli Dizi</p> <p>01:30 Yarından Sonra</p> <p>03:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:20 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ya Çok Seversen

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra

22:30 Yerli Dizi

01:30 Yarından Sonra

03:30 Poyraz Karayel

05:20 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kağıtçı</p> <p>21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle</p> <p>23:30 Üç Kağıtçı</p> <p>01:30 Maviye Sürgün</p> <p>03:45 Çiçek</p> <p>05:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

21:45 Hababam Sınıfı Güle Güle

23:30 Üç Kağıtçı

01:30 Maviye Sürgün

03:45 Çiçek

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Dipten Gelen</p> <p>21:45 Dipten Gelen</p> <p>23:45 Sürpriz Damatlar</p> <p>02:00 Sürpriz Damatlar</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Dipten Gelen

21:45 Dipten Gelen

23:45 Sürpriz Damatlar

02:00 Sürpriz Damatlar

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Adını Sen Koy</p> <p>09:10 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>23:25 Hayatımın Neşesi</p> <p>01:35 Mahrem</p> <p>03:05 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>05:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:30 Adını Sen Koy

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

23:25 Hayatımın Neşesi

01:35 Mahrem

03:05 Kendi Düşen Ağlamaz

05:10 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı</p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Shazam! 6 Güç</p> <p>22:50 Quantum of Solace</p> <p>01:00 Üvey Anne</p> <p>04:30 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Shazam! 6 Güç

22:50 Quantum of Solace

01:00 Üvey Anne

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

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