TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2024 Cuma, 09:37
TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Aralık Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Aralık Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  İnek Şaban 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti  20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Karaağaç Destanı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

13.00 Bahar

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Deha

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Güne Başlarken

09.45 Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yalı Çapkını

00.15 Sen Ağlama İstanbul

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Aramızda Kalmasın

11.00 MasterChef Türkiye

12.45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

00.15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

06.45 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞIi

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Bir Gece Masalı

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Uzak Şehir

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 İnek Şaban

22.30 Gurbetçi Şaban

TV rehberi trt TV 8

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