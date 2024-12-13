TV yayın akışı 13 Aralık Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Aralık günü tv yayın akışı...
13 Aralık Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Aralık Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: İnek Şaban 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yalı Çapkını 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Karaağaç Destanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
13.00 Bahar
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Güne Başlarken
09.45 Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yalı Çapkını
00.15 Sen Ağlama İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
11.00 MasterChef Türkiye
12.45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
TRT YAYIN AKIŞI
06.45 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.50 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞIi
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Uzak Şehir
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 İnek Şaban
22.30 Gurbetçi Şaban
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