Görev 44 filminin konusu ne? Görev 44 filminin oyuncuları kim?
Görev 44 (Catch .44) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görev 44 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görev 44 filminin konusu ne? Görev 44 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Görev 44 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Aaron Harvey üstleniyor. Peki, Görev 44 filminin konusu ne? Görev 44 filminin oyuncuları kim?
GÖREV 44 FİLMİNİN KONUSU NE?
For Tes (Akerman) ve onun iki suç ortağı Kara ile Tara, aldıkları bir paketi patronları olan Mel’e (Willis) iletmek için görevlidirler. Uyuşturucu haplar bulunan paketi ulaştırırken, ekiptekilerin gerçek yüzleri de ortaya çıkar. Her biri bu milyon dolarlık pakete tek başına sahip olmak isteyecek ve aralarında bir savaş başlayacaktır.
GÖREV 44 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
John Hawkes
Forest Whitaker
Laura Ramsey
Kate Mara
Lauren German
Vinnie Jones
Burt Reynolds
Nikki Reed
William Abadie
Jordan Belfi
Jakki Degg
Malin Åkerman
Dan Silver
GÖREV 44 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görev 44 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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