Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:37

Güncelleme: 12.12.2024 - 21:37

Görev 44 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Aaron Harvey üstleniyor. Peki, Görev 44 filminin konusu ne? Görev 44 filminin oyuncuları kim?

GÖREV 44 FİLMİNİN KONUSU NE?

For Tes (Akerman) ve onun iki suç ortağı Kara ile Tara, aldıkları bir paketi patronları olan Mel’e (Willis) iletmek için görevlidirler. Uyuşturucu haplar bulunan paketi ulaştırırken, ekiptekilerin gerçek yüzleri de ortaya çıkar. Her biri bu milyon dolarlık pakete tek başına sahip olmak isteyecek ve aralarında bir savaş başlayacaktır.

GÖREV 44 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

John Hawkes

Forest Whitaker

Laura Ramsey

Kate Mara

Lauren German

Vinnie Jones

Burt Reynolds

Nikki Reed

William Abadie

Jordan Belfi

Jakki Degg

Malin Åkerman

Dan Silver

GÖREV 44 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görev 44 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.