TV yayın akışı 13 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2023 Salı, 11:03
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Haziran Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kılıbık</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023 Final</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Haziran Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kılıbık

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023 Final

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kılıbık</p> <p>21:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>00:30 Kılıbık</p> <p>02:15 Tetikçinin Oğlu</p> <p>04:30 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kılıbık

21:45 Tetikçinin Oğlu

00:30 Kılıbık

02:15 Tetikçinin Oğlu

04:30 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Veda Mektubu</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Veda Mektubu

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:15 Güzelliğin Portresi</p> <p>01:30 Güzelliğin Portresi</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Güzelliğin Portresi

01:30 Güzelliğin Portresi

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>22:30 Gerzek Şaban</p> <p>00:15 Maviye Sürgün</p> <p>02:30 Gerzek Şaban</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

22:30 Gerzek Şaban

00:15 Maviye Sürgün

02:30 Gerzek Şaban

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Kuruluş Osman

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:05 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Kalk Gidelim</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>00:15 Anadolu Kartalı</p> <p>02:25 Kalk Gidelim</p> <p>04:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Kalk Gidelim

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Anadolu Kartalı

02:25 Kalk Gidelim

04:15 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023 Final</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:45 Dizi</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Final

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Dizi

05:30 Canım Annem

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