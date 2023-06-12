Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:52

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:52

Charlie'nin Melekleri filminin yönetmen koltuğunda McG otururken filmin senaryosunu Ryan Rowe kaleme aldı. 24 Kasım 2000 tarihinde vizyone giren Charlie'nin Melekleri filminin türü aksiyon, gerilim, komedi, macera ve suçtur. Peki, Charlie'nin Melekleri filmi konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onlar güzel, akıllılar.. Görmediğimiz ancak sesini içittiğimiz patron Charlie için çalışıyorlar. Tanınmış müzik klipleri yönetmeni McG tarafından yönetilen filmde Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) ve Alex (Lucy Liu), Charlie'nin Melekleri. Yakında zengin olacak olan Eric Knox, kendi firması olan Know Technologies'deki ofisinden kaçırılınca ve firma bir milyar doları kaybetme riskine girince ne yapılabilir? Tabii ki Melekler göreve çağrılır. Melekler Knox'u bulmaya çalışırken, kaçırılanın sadece kendisi olmadığını görürler.. Knox'un iletişim ile ilgili son icadı da alınmıştır.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Bill Murray - John Bosley

Luke Wilson - Pete Komisky

Cameron Diaz - Natalie Cook

Drew Barrymore - Dylan Sanders

Lucy Liu - Alex Munday

Crispin Glover - Thin Man

Sam Rockwell - Eric Knox

Tim Curry - Roger Corwin

Tom Green - Chad

Kelly Lynch - Vivian Wood

Matt LeBlanc - Jason Gibbons

John Forsythe

Renee Diamond

John Forsythe

Renee Diamond

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Charlie'nin Melekleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.