Charlie'nin Melekleri filmi konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kimler?
Charlie'nin Melekleri filmi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Charlie'nin Melekleri filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Charlie'nin Melekleri filmi konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kimler?
Charlie'nin Melekleri filminin yönetmen koltuğunda McG otururken filmin senaryosunu Ryan Rowe kaleme aldı. 24 Kasım 2000 tarihinde vizyone giren Charlie'nin Melekleri filminin türü aksiyon, gerilim, komedi, macera ve suçtur. Peki, Charlie'nin Melekleri filmi konusu nedir? Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Onlar güzel, akıllılar.. Görmediğimiz ancak sesini içittiğimiz patron Charlie için çalışıyorlar. Tanınmış müzik klipleri yönetmeni McG tarafından yönetilen filmde Natalie (Cameron Diaz), Dylan (Drew Barrymore) ve Alex (Lucy Liu), Charlie'nin Melekleri. Yakında zengin olacak olan Eric Knox, kendi firması olan Know Technologies'deki ofisinden kaçırılınca ve firma bir milyar doları kaybetme riskine girince ne yapılabilir? Tabii ki Melekler göreve çağrılır. Melekler Knox'u bulmaya çalışırken, kaçırılanın sadece kendisi olmadığını görürler.. Knox'un iletişim ile ilgili son icadı da alınmıştır.
CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Bill Murray - John Bosley
Luke Wilson - Pete Komisky
Cameron Diaz - Natalie Cook
Drew Barrymore - Dylan Sanders
Lucy Liu - Alex Munday
Crispin Glover - Thin Man
Sam Rockwell - Eric Knox
Tim Curry - Roger Corwin
Tom Green - Chad
Kelly Lynch - Vivian Wood
Matt LeBlanc - Jason Gibbons
John Forsythe
Renee Diamond
John Forsythe
Renee Diamond
CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Charlie'nin Melekleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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