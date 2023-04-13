TV yayın akışı 13 Nisan Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2023 Perşembe, 10:19
<p>Hafta sonuna yaklaştığımızı parşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Gülcemal</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                  20:10 Aldatmak</p>

Hafta sonuna yaklaştığımızı parşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Nisan Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI                  20:10 Aldatmak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p> <p>17:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Gülcemal</p> <p>01:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

01:00 Tetikçinin Oğlu

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

07:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>23:45 Kraliçe</p> <p>02:30 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti</p> <p>05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>05:45 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Kraliçe

02:30 Çok Güzel Hareketler 2 

03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:45 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema</p> <p>02:30 Toprak ile Fidan</p> <p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:55 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:10 Kuşlarla Yolculuk</p> <p>01:50 Avrupalı Müslümanlar</p> <p>02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>03:10 Sahur Bereketi</p> <p>04:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:10 Kuşlarla Yolculuk

01:50 Avrupalı Müslümanlar

02:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:10 Sahur Bereketi

04:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hz. Ömer</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahana</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>20:10 Aldatmak</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahana

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Aldatmak

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

05:30 Canım Annem

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