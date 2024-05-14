TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Mayıs Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Mayıs Salı TV rehberi..

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2024 Salı, 09:33
TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Mayıs Salı günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Maraşlı

05:20 Safir

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

22:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

00:30 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)

02:30 Zafere Hücum (Yabancı Sinema)

04:30 Baba Ocağı

06:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:55 Uğurlugiller

06:50 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Kara Ağaç Destanı

03:00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Üçlü Pürüz (Yerli Sinema)

00:30 Şahane Hayatım

03:00 Ruhun Duymaz

05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

TV yayın akışı 14 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Taş Kağıt Makas

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş Yabancı Sinema)

22:10 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

01:45 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Bodrum Masalı

TV rehberi TRT 1 Show TV Kanal D TV 8

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