Yayınlanma: 11.05.2024 - 17:24

Güncelleme: 11.05.2024 - 17:24

Sanat Okulu 1994 filminin yönetmenliği ve senaristliğini Liu Jian üstleniyor. Peki, Sanat Okulu 1994 filminin konusu ne? Sanat Okulu 1994 filminin oyuncuları kim?

SANAT OKULU 1994 FİLMİNİN KONUSU NE?

1994 yılında Çin'de geçen Art College 1994, bir grup sanat öğrencisinin vizyonlarına ve karşılaştıkları zorluklara odaklanıyor.

SANAT OKULU 1994 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dongyu Zhou

Gan Bi

Bo Huang

Chengpeng Dong

Zijian Dong

Jia ZhangkeSANAT OKULU 1994 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sanat Okulu 1994 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.