TV yayın akışı 14 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Şubat Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Akıl Çemberi

FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19:00 TRT Haber Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 A Haber Deprem Özel