TV yayın akışı 14 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2023 Salı, 10:32
<p>Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Şubat Salı günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Akıl Çemberi</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           19:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 A Haber Deprem Özel</p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Şubat Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00 Akıl Çemberi

FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını

TRT 1 YAYIN AKIŞI           19:00 TRT Haber Ortak Yayını

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 A Haber Deprem Özel

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>11:00 Son Durum</p> <p>13:00 Şubat Depremi</p> <p>14:00 Deprem Özel</p> <p>18:00 En Büyük Afet</p> <p>19:00 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Akıl Çemberi</p> <p>01:00 Deprem Bölgesine Gece</p> <p>05:00 Deprem Bölgesinde Sabah</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Son Durum

13:00 Şubat Depremi

14:00 Deprem Özel

18:00 En Büyük Afet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Akıl Çemberi

01:00 Deprem Bölgesine Gece

05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın</p> <p>18:00 STAR Haber</p> <p>20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

18:00 STAR Haber

20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>12:00 Show Ana Haber Deprem Özel</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Deprem Özel</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Show Ana Haber Deprem Özel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Deprem Özel

18:45 Show Ana Haber

20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>05:00 Kapanış</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 TRT Haber Ortak Yayını

05:00 Kapanış

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Deprem Özel Ortak Yayını</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Deprem Özel Ortak Yayını</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 A Haber Deprem Özel</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayını

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayını

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A Haber Deprem Özel

Program TV rehberi yayın akışı

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