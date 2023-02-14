TV yayın akışı 14 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün programları neler?
Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Şubat Salı günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Akıl Çemberi
FOX TV YAYIN AKIŞI 19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını
TV8 YAYIN AKIŞI 07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19:00 TRT Haber Ortak Yayını
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 A Haber Deprem Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Son Durum
13:00 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Akıl Çemberi
01:00 Deprem Bölgesine Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın
18:00 STAR Haber
20:00 NTV-STAR TV Ortak Yayın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Show Ana Haber Deprem Özel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Deprem Özel
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk-Bloomberg Ortak Yayını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel- TV8 NTV Ortak Yayını
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 TRT Haber Ortak Yayını
05:00 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayını
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayını
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A Haber Deprem Özel
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