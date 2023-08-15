TV yayın akışı 15 Ağustos Salı hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2023 Salı, 09:42
<p><strong>Salı</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. <strong>İşte, 15 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Recep İvedik 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Avanak Abdi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI           20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Recep İvedik 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü

TV8 YAYIN AKIŞI           20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>11:30 Aile</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Avanak Abdi</p> <p>21:45 Salako</p> <p>23:45 Avanak Abdi</p> <p>01:30 Adam ve Çocuk</p> <p>04:00 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Salako

23:45 Avanak Abdi

01:30 Adam ve Çocuk

04:00 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 2</p> <p>22:30 Adım Farah</p> <p>01:15 Recep İvedik 2</p> <p>03:30 Kısmet</p> <p>05:45 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:30 Adım Farah

01:15 Recep İvedik 2

03:30 Kısmet

05:45 Her Yerde Sen

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>23:45 Hayatımın Neşesi</p> <p>02:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:45 Hayatımın Neşesi

02:05 Diriliş Ertuğrul

04:10 Seksenler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:30 Çöp Adam</p> <p>12:45 Yalı Çapkını</p> <p>15:45 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü</p> <p>22:00 Banliyö 13</p> <p>23:45  Kuşatma: Nişancının Gözü</p> <p>01:30 Banliyö 13</p> <p>03:00 Erkenci Kuş</p> <p>04:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

15:45 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü

22:00 Banliyö 13

23:45  Kuşatma: Nişancının Gözü

01:30 Banliyö 13

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Terminatör: Kara Kader</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne </p> <p>03:20 Murfak Bahane</p> <p>05:20 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Terminatör: Kara Kader

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne 

03:20 Murfak Bahane

05:20 Kalp Yarası

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:10 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>00:15 Ya Çok Seversen</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Ya Çok Seversen

02:45 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

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