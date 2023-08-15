TV yayın akışı 15 Ağustos Salı hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Avanak Abdi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Salako
23:45 Avanak Abdi
01:30 Adam ve Çocuk
04:00 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:30 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 2
03:30 Kısmet
05:45 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:45 Hayatımın Neşesi
02:05 Diriliş Ertuğrul
04:10 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
15:45 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kuşatma: Nişancının Gözü
22:00 Banliyö 13
23:45 Kuşatma: Nişancının Gözü
01:30 Banliyö 13
03:00 Erkenci Kuş
04:30 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Terminatör: Kara Kader
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Üvey Anne
03:20 Murfak Bahane
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Ya Çok Seversen
02:45 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
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