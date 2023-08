Wonder Woman Gadot, 'Pamuk Prenses' filminde yer alacak!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:53

Wonder Woman yıldızı Gal Gadot, yaklaşan Disney yeniden çevriminde Kötü Kraliçe'yi canlandırmak üzere seçildi. Gadot, Disney'in en ikonik kötü karakterlerinden birini canlandırırken, West Side Story ve Shazam! Fury of the Gods yıldızı Rachel Zegler Pamuk Prenses'i canlandıracak. Filmin yönetmenliğini 500 Days of Summer ve Sony'nin The Amazing Spider-Man filmlerini yöneten Marc Webb üstlenecek.

Screenrant'ın haberine göre, Disney'in canlı aksiyon Pamuk Prenses'i Gal Gadot'nun kariyerinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Gadot bir GQ videosunda hayranlarına yanıt verirken, canlı aksiyon Pamuk Prenses'teki Kötü Kraliçe rolüyle ilgili daha fazla bilgi paylaştı. Gadot, bu filmdeki sürecinin hem çekimlerden önce hem de çekimler sırasında kariyeri boyunca diğer projelerden nasıl farklılaştığını paylaştı. Gadot:

"Uzun zamandır ilk kez bir rol için seçmelere katılmam gerekti. Şarkı söyleyebildiğimden emin olmaları gerekiyordu çünkü bu bir müzikaldi. Bir ay boyunca şarkı üzerinde çalıştım, sonra seçmelere katıldım, sonra şarkıyı çektik ve rolü aldım. Çok heyecan vericiydi ve çekmesi de çok zordu çünkü daha önce yaptığım her şeyden çok farklıydı. Çok lezzetli, keyifli ve gerçekten büyük ve teatral olabilirim. Bu filmi izlemeniz için sabırsızlanıyorum." dedi.

GAL GADOT'UN OYUNCULUK YELPAZESİ İÇİN BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİĞE İŞARET

Gadot ilk olarak Fast & Furious serisindeki Gisele Yashar rolüyle ünlendi. Daha sonra Batman v Superman: Adaletin Şafağı ve takip eden DC filmlerinde Diana Prince/Wonder Woman olarak rol aldığında Hollywood'un en yüksek profilli yıldızlarından biri haline geldi. Wonder Woman, kadın bir süper kahramana dikkat çeken çığır açıcı bir başarıydı ve Gadot'un çok övülen performansı başarısının merkezinde yer aldı. Red Notice ve yakın zamanda vizyona giren Heart of Stone gibi Netflix filmleriyle Gadot, Hollywood'un en büyük aksiyon yıldızlarından biri olarak kendini sağlamlaştırmaya devam etti.

Gadot'nun Kötü Kraliçe rolü, onun bir aksiyon yıldızından daha fazlası olduğunu kanıtlamaya yardımcı olabilir. Öncelikle seçmelerde bu rol için uygun olduğunu ve bu rolün altından kalkabilecek müzik yeteneğine sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyordu. Gadot'u şarkı söylerken görmek heyecan verici bir olasılık, tıpkı role getirmesi gereken benzersiz oyunculuk gibi. Bir aksiyon yıldızı olmasının yanı sıra, Gadot genellikle bir kahramanı canlandırıyor. Pamuk Prenses ona sadece bir kötü adamı oynama değil, Disney'in en tanınmış düşmanlarından birine hayat verme fırsatı veriyor.

Pamuk Prenses Disney'in ilk uzun metrajlı animasyon filmi olduğu için, korunması gereken pek çok sevilen unsurun yanı sıra güncellenmesi gereken pek çok unsur da var. Gadot'un Pamuk Prenses rolünü üstlenmesi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor ve yaklaşan filmin en merakla beklenen yönlerinden biri olmaya devam ediyor.