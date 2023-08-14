Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim?
Sessiz Kız (An Cailín Ciúin) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sessiz Kız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar..
Sessiz Kız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Colm Bairéad üstleniyor. Peki, Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim?
SESSİZ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sorunlu ve fakir bir ailenin dokuz yaşındaki çocuğu olan Cait, sessiz kalarak hem okulda hem de evde gizlenerek yaşar. Annesinin hamileliği nedeniyle Cait, dönüş zamanını bilmeden hiç tanımadığı uzak akrabalarının yanına gönderilir. Cait’in ailesi gibi çiftçilik yapan bir çift olan Kinsella’ların hiçbir eksiği yoktur. Evin erkeği başta uzak davransa da zamanla aralarının düzelmesiyle kendisin mutlu bir yuvada hisseden Cait, yeni yaşamından memnundur. Ancak çok geçmeden bu huzurlu evin geçmişte yaşadığı acı gerçeği öğrenir.
SESSİZ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Catherine Clinch
Carrie Crowley
Andrew Bennett
Carolyn Bracken
Kate Nic Chonaonaigh
Michael Patric
Joan Sheehy
Norette Leahy
Marion O'Dwyer
Aine Hayden
Aidan O Sullivan
SESSİZ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
.Sessiz Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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