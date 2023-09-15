TV yayın akışı 15 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 4
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İncir Ağacı
07:05 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
23:50 Sen Türkülerini Söyle
02:55 Diriliş Ertuğrul
04:50 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yabani
13.30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Yabani
01:00 Bambaşka Biri
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
15:40 En Güzel Bölüm
18:15 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:40 Mutfak Bahane
05:40 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:45 Çemberimde Gül Oya
04:45 Kavak Yelleri
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