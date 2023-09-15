TV yayın akışı 15 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 4

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları