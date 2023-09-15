TV yayın akışı 15 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2023 Cuma, 09:44
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle <strong>Cuma</strong> akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 15 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 4</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 4

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 İncir Ağacı </p> <p>07:05 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>23:50 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>02:55 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:50 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İncir Ağacı 

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

23:50 Sen Türkülerini Söyle

02:55 Diriliş Ertuğrul

04:50 Seksenler

Player Alanı
<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Yabani</p> <p>13.30 En Hamarat Benim</p> <p>16:15 Bu Tabak Kimin?</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 4</p> <p>22:30 Yabani</p> <p>01:00 Bambaşka Biri</p> <p>03:30 Bu Tabak Kimin?</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yabani

13.30 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Yabani

01:00 Bambaşka Biri

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>15:40 En Güzel Bölüm</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>03:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

15:40 En Güzel Bölüm

18:15 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:40 Mutfak Bahane</p> <p>05:40 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:40 Mutfak Bahane

05:40 Kalp Yarası

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:45 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

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