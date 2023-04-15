TV yayın akışı 15 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 15 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tetikçinin Oğlu
23:00 Ego
01:45 Tetikçinin Oğlu
03:15 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 Kraliçe
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yerli Dizi
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:45 Güneş Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bir Şansım Olsa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 Ömer
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Yalı Çapkını
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
23:45 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:25 Kara Tahta
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:45 Teşkilat
14:55 1 Çorba
15:00 Tek Yürek
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:05 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:45 Aldatmak
18:45 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
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