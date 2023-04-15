TV yayın akışı 15 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2023 Cumartesi, 13:50
<p>TV yayın akışı 15 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p>

TV yayın akışı 15 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>12:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>16:00 Gülcemal</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>23:00 Ego</p> <p>01:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>03:15 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:00 Ego

01:45 Tetikçinin Oğlu

03:15 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>10:00 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:45 Yargı</p> <p>16:00 Kraliçe</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Yerli Dizi</p> <p>03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti</p> <p>05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı</p> <p>05:45 Güneş Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yerli Dizi

03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05:45 Güneş Beklerken

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)</p> <p>08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>04:45 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:15 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bir Şansım Olsa

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Ömer</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</p> <p>13:00 Yalı Çapkını</p> <p>15:45 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)</p> <p>22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)</p> <p>23:45 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Ömer

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yalı Çapkını

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

23:45 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>07:25 Kara Tahta</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:45 Teşkilat</p> <p>14:55 1 Çorba</p> <p>15:00 Tek Yürek</p> <p>15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması</p> <p>01:05 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:25 Kara Tahta

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 Teşkilat

14:55 1 Çorba

15:00 Tek Yürek

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:05 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hercai</p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:45 Aldatmak</p> <p>18:45 ATV Ana Haber</p> <p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel</p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:45 Aldatmak

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

15 Nisan kanal yayın akışı

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