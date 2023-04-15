Show TV RTÜK kararını duyurdu: Kızılcık Şerbeti dizisi neden yayınlanmadı?

Yayınlanma: 15.04.2023 - 10:24

Güncelleme: 15.04.2023 - 10:24

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi dün gece yayınlanmadı. Dizinin özeti verilirken, bir anda belgesel yayınlandı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 'ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema’, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atıldığı' sahnesi nedeniyle RTÜK, 5 kez durdurma cezası vermişti.

Karara itiraz edilmesine rağmen RTÜK ani bir kararla dün yayınlanması beklenen yeni bölümü durdurdu.

Show TV karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, "Kızılcık Şerbeti" dizimizin yayını durdurulmuş ve yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır."