TV yayın akışı 15 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
15 Şubat Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Şubat Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sen Ağlama İstanbul 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Kardelenler
16:00 Başka Bir Gün
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Annem Ankara
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.05 Yedi Numara
10.05 Hayallerinin Peşinde
11.40 Yaşam Başka Yerde
12.00 Bir Zamanlar İstanbul
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
15:45 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:00 Sen Ağlama İstanbul
15:00 Kral Kaybederse
17:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
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