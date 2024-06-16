TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2024 Pazar, 10:35
TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:15 Ölüm Yarışçıları

02:30 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv’de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Babam / Yerli Sinema

14: 00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema

15: 50 Alan

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Alan

03: 00 İlk Aşk / Yerli Sinema

05: 20 Kalp Yarası

TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

08.40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

09.30 Alişan İle Hayata Gülümse

11.45 Enine Boyuna

13.00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"

18.00 Ana Haber

19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"

22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"

00.15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

02.50 Teşkilat

05.30 Alişan İle Hayata Gülümse

TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 MasterChef Türkiye

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bizim Aile

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:15 Kapıcılar Kralı

02:30 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Sucu Kamil

16:00 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

02:00 Baba Ocağı

04:00 Türk Müziği

05:00 Güzel Köylü

TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Şevkat Yerimdar

13.00 Yasak Elma

15.45 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Hadi İnşallah

22.00 Kirli Sepeti

00.45 Hadi İnşallah

02.30 Mucize Doktor

04.45 Son Yaz

06.00 Her Yerde Sen

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