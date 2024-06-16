TV yayın akışı 16 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:45 Çok Akustik
01:15 Ölüm Yarışçıları
02:30 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Babam / Yerli Sinema
14: 00 Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
15: 50 Alan
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Alan
03: 00 İlk Aşk / Yerli Sinema
05: 20 Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
08.40 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09.30 Alişan İle Hayata Gülümse
11.45 Enine Boyuna
13.00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
16.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Hollanda"
18.00 Ana Haber
19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Danimarka"
22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Sırbistan-İngiltere"
00.15 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
02.50 Teşkilat
05.30 Alişan İle Hayata Gülümse
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bizim Aile
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
01:15 Kapıcılar Kralı
02:30 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Sucu Kamil
16:00 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
02:00 Baba Ocağı
04:00 Türk Müziği
05:00 Güzel Köylü
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Şevkat Yerimdar
13.00 Yasak Elma
15.45 Hudutsuz Sevda
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hadi İnşallah
22.00 Kirli Sepeti
00.45 Hadi İnşallah
02.30 Mucize Doktor
04.45 Son Yaz
06.00 Her Yerde Sen
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