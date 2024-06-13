4 Oscar ödüllü film 'Poor Things' 14 Ağustos'ta Disney+'ta

Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:26

Güncelleme: 13.06.2024 - 13:26

Yönetmen Yorgos Lanthimos'un Alasdair Gray’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan son filmi "Poor Things" (Zavallılar) sinemalardan sonra Disney+'ta yayınlanacak.

Dünya prömiyerini yaptığı 80. Venedik Film Festivali'nden 'Altın Aslan' ödülüyle dönen ve Disney+'ta 14 Ağustos tarihinde yayınlanacak film, öldükten sonra başarılı bilim insanı 'Dr. Godwin Baxter' (Willem Dafoe) tarafından hayata döndürülen 'Bella Baxter’ın (Emma Stone) fantastik dönüşümünü anlatıyor.

2023 Oscar Ödülleri'nde kazandığı 'En İyi Prodüksiyon Tasarımı', 'En İyi Kostüm Tasarımı', 'En İyi Saç/Makyaj' ödüllerinin yanı sıra performansıyla Emma Stone'un 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldüğü filmin başrollerinde Stone ile birlikte Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef yer alıyor.