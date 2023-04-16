TV yayın akışı 16 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Üç Kız Kardeş
16:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Kraliçe
02:30 5N1K
03:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Adım Farah
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
00:15 Gülcemal
02:30 Kamera Arkası
03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:00 Tetikçinin Oğlu
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Söz
08:00 Yüz Yıllık Mucize
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdaki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
02:00 Toprak ile Fidan
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Tarkan Viking Kanı
07:45 Arabesk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Komançi İstasyonu
11:45 Komançi İstasyonu
13:00 Survivor Panaroma
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:45 Kırmızı Oda
04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Kara Tahta
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yürek Çıkmazı
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
01:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:05 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi
07:00 Hercai
08:00 atv'De Hafta Sonu
10:00 Senin Hikayen
11:30 Dizi TV
12:20 Ateş Kuşları
15:40 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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