TV yayın akışı 16 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2023 Pazar, 10:35
<p>Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Asi</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>13:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>16:00 Veda Mektubu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Kraliçe</p> <p>02:30 5N1K</p> <p>03:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti</p> <p>05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>05:45 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:45 Üç Kız Kardeş

16:00 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Kraliçe

02:30 5N1K

03:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:45 Güneşi Beklerken

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Adım Farah</p> <p>16:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>00:15 Gülcemal</p> <p>02:30 Kamera Arkası</p> <p>03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Adım Farah

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

00:15 Gülcemal

02:30 Kamera Arkası

03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:00 Tetikçinin Oğlu

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Söz</p> <p>08:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>10:30 Ayrıcalıklı Rotalar</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdaki Mutluluk</p> <p>14:00 Çöp Adam</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>23:30 Ömer</p> <p>02:00 Toprak ile Fidan</p> <p>03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Söz

08:00 Yüz Yıllık Mucize

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdaki Mutluluk

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 

23:30 Ömer

02:00 Toprak ile Fidan

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Tarkan Viking Kanı</p> <p>07:45 Arabesk</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Tarkan Viking Kanı

07:45 Arabesk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Komançi İstasyonu</p> <p>11:45 Komançi İstasyonu</p> <p>13:00 Survivor Panaroma</p> <p>15:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>02:45 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Komançi İstasyonu

11:45 Komançi İstasyonu

13:00 Survivor Panaroma

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Kırmızı Oda

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 Kara Tahta</p> <p>08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:40 1 Çorba</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması</p> <p>01:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>03:05 Sahur Bereketi</p> <p>04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Kara Tahta

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 1 Çorba

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yürek Çıkmazı

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

01:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:05 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hercai</p> <p>08:00 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 Senin Hikayen</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:20 Ateş Kuşları</p> <p>15:40 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel</p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlit ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

08:00 atv'De Hafta Sonu

10:00 Senin Hikayen

11:30 Dizi TV

12:20 Ateş Kuşları

15:40 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

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