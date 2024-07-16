TV yayın akışı 16 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 16 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 16 Temmuz Salı TV rehberi...