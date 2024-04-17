TV yayın akışı 17 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 17 Nisan Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 17 Nisan Çarşamba TV rehberi...
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:15 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
02:40 Mutfak Bahane
04:30 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha
22:30 Deliha
00:30 Sıfırla
02:00 Sıfırla
03:40 Aramızda Kalsın
05:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:45 Gönül Dağı
05:00 Lingo Türkiye
06:00 Kapanış
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Gaddar
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
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