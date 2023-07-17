TV yayın akışı 17 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Maviye Sürgün
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Patlat Kazan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yangın Günleri Independenta
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
22:30 Kısmet
01:00 Eşim Benzerim Yok
03:15 Yasak Elma
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
15:45 Aşk-ı Memun
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Dönence
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Öfkeli Polisler
01:45 Öfkeli Polisler
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Sefirin Kızı
20:00 Patlat Kazan
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
08:55 Benim Güzel Ailem
12:00 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yangın Günleri Independenta
21:15 Son Gün
22:40 Yerli Dizi
01:40 Kendi Düşen Ağlamaz
03:45 Şehirden Uzakta
04:35 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatman
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
00:20 Vermem Seni Ellere
03:20 Üvey Anne
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