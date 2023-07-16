Hükümet Kadını filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hükümet Kadını filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:56

Hükümet Kadını filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Hükümet Kadını? filminin konusu ne? Hükümet Kadını? filminin oyuncuları kim?

HÜKÜMET KADINI FİLMİNİN KONUSU NE?

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

HÜKÜMET KADINI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sermiyan Midyat - Faruk

Demet Akbağ - Xate

Ipek Elban - Nevide

Mahir İpek - Ikram

Burcu Gönder - Gule

Gülhan Teki - Fehime

Bahadır Efe - Bedri

Faruk Enterli - Firat

Ercan Kesal - Aziz Veysel

Levent Idem - Nedim

Dilek Yorulmaz - Zümre

Rıza Akın - Papaz Hanna

Sarp Aydınoğlu - Teacher

Cezmi Baskın - Esekçi Feyzullah

Bülent Çolak - Baran

Doğukan Polat - Süleyman

Olgun Toker - Adnan

Ahmet Sarsılmaz - Yusuf

Nazmi Kırık - Ferhat

Sabahattin Ozan Aslan - Cemil

Hatice Aslan - Elif

Ayberk Atilla - Seyhmuz

İpek Bilgin - Kamuran

Renan Bilek - Inspector Tugrul

Kemal Uçar - Commander Celal

Aziz Sarvan - Talat

Ali Tutal - Obeyd Hoca

Haki Biçici - Behçet

Orçun Kaptan - Muhittin

Hakan Erkuran - Numan

Mehmet Yaşa - Foreman

Muhittin Oymakçıer - Memik

Merve Atilmis - Çaliskan Kiz 1

Suat Usta - Bünyamin

Cemil Uçar - Herbalist

Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede

Mine Teber - Sidar

Hayk Kirakosyan - Photographer

HÜKÜMET KADINI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadını filmi Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADINI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hükümet Kadını filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.