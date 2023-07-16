Hükümet Kadını filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hükümet Kadını filmi nerede çekildi?
Hükümet Kadını filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hükümet Kadını? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hükümet Kadını? filminin konusu ne? Hükümet Kadını? filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hükümet Kadını filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Hükümet Kadını? filminin konusu ne? Hükümet Kadını? filminin oyuncuları kim?
HÜKÜMET KADINI FİLMİNİN KONUSU NE?
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
HÜKÜMET KADINI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sermiyan Midyat - Faruk
Demet Akbağ - Xate
Ipek Elban - Nevide
Mahir İpek - Ikram
Burcu Gönder - Gule
Gülhan Teki - Fehime
Bahadır Efe - Bedri
Faruk Enterli - Firat
Ercan Kesal - Aziz Veysel
Levent Idem - Nedim
Dilek Yorulmaz - Zümre
Rıza Akın - Papaz Hanna
Sarp Aydınoğlu - Teacher
Cezmi Baskın - Esekçi Feyzullah
Bülent Çolak - Baran
Doğukan Polat - Süleyman
Olgun Toker - Adnan
Ahmet Sarsılmaz - Yusuf
Nazmi Kırık - Ferhat
Sabahattin Ozan Aslan - Cemil
Hatice Aslan - Elif
Ayberk Atilla - Seyhmuz
İpek Bilgin - Kamuran
Renan Bilek - Inspector Tugrul
Kemal Uçar - Commander Celal
Aziz Sarvan - Talat
Ali Tutal - Obeyd Hoca
Haki Biçici - Behçet
Orçun Kaptan - Muhittin
Hakan Erkuran - Numan
Mehmet Yaşa - Foreman
Muhittin Oymakçıer - Memik
Merve Atilmis - Çaliskan Kiz 1
Suat Usta - Bünyamin
Cemil Uçar - Herbalist
Mehmet Yaşiru - Abdurrahim Dede
Mine Teber - Sidar
Hayk Kirakosyan - Photographer
HÜKÜMET KADINI NEREDE ÇEKİLDİ?
Hükümet Kadını filmi Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat köyünde çekilmiştir.
HÜKÜMET KADINI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hükümet Kadını filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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