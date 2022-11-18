TV yayın akışı 18 Kasım 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Kasım 2022 Cuma günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalnız Kurt
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 İyilik
23:30 Orta Sayfa
01:30 Yasak Elma
04:00 Her Yerde Sen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Hayat Bugün
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Hayat Bugün
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
14:00 Yazgı
15:00 Kadere Karşı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
00:15 3'te 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Benim Adım Melek (Altyazılı)
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:40 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
00:15 3'te 3
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