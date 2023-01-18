TV yayın akışı 18 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Şansı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Hayatımın Şansı
23:30 Taçsız Prenses
02:00 Yalnız Kalpler
03:00 En Hamarat Benim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Ömer
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Hayat Bazen Tatlıdır
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:50 Adını Sen Koy
03:40 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ateş Kuşları
03:50 Mutfak Bahane
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