Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:16

Karakomik Filmler 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Karakomik Filmler 2 filminin konusu ne? Karakomik Filmler 2 filminin oyuncuları kim?

KARAKOMİK FİLMLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Karakomik Filmler 2" Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Deli, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelenler olayları konu ederken; Emanet, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir danşçının hikayesini konu ediyor.

KARAKOMİK FİLMLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz - Alpay

Çağlar Çorumlu - Ayhan

Büşra Develi - Meral

Zafer Algöz - Nevzat

Nilperi Şahinkaya - Jaclyn

Özkan Uğur - Ibrahim

Cem Davran - Kaptan

Can Yılmaz

Necip Memili - Neco

Uraz Kaygılaroğlu - Ethem

Özge Özpirinçci

Celil Nalçakan

Seda Bakan

Ozan Güven - Ethem

Saba Tümer

Tülin Özen

Alişan Uğur - Rich

Tansu Biçer

KARAKOMİK FİLMLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karakomik Filmler 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.