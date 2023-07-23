Karakomik Filmler 2 filminin konusu ne? Karakomik Filmler 2 filminin oyuncuları kim?
Karakomik Filmler 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karakomik Filmler 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karakomik Filmler 2 filminin konusu ne? Karakomik Filmler 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Karakomik Filmler 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz üstleniyor. Peki, Karakomik Filmler 2 filminin konusu ne? Karakomik Filmler 2 filminin oyuncuları kim?
KARAKOMİK FİLMLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Karakomik Filmler 2" Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Deli, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelenler olayları konu ederken; Emanet, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir danşçının hikayesini konu ediyor.
KARAKOMİK FİLMLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Yılmaz - Alpay
Çağlar Çorumlu - Ayhan
Büşra Develi - Meral
Zafer Algöz - Nevzat
Nilperi Şahinkaya - Jaclyn
Özkan Uğur - Ibrahim
Cem Davran - Kaptan
Can Yılmaz
Necip Memili - Neco
Uraz Kaygılaroğlu - Ethem
Özge Özpirinçci
Celil Nalçakan
Seda Bakan
Ozan Güven - Ethem
Saba Tümer
Tülin Özen
Alişan Uğur - Rich
Tansu Biçer
KARAKOMİK FİLMLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karakomik Filmler 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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