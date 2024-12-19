TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2024 Perşembe, 09:27
TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yerli Dizi Tekrarı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zafere Kaçış" 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

13.00 Bahar

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00  Dizi

07.15  Ebru ile 8'de Sağlık

08.30  Aramızda Kalmasın

11.00  MasterChef Türkiye

12.45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16.00  Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00  MasterChef Türkiye

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00  Ada Masalı

11:00  Dolunay

13:00  Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15  Kiralık Aşk

19:00  Star Haber

20:00  Yerli Dizi Tekrarı

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

06.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.45 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.50 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi

01.15 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

03.15 Seksenler

03.40 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20:00 Holding

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Aldatmak

04:20 Hercai

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Uzak Şehir

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yerli Dizi

02:30 Zalim İstanbul

TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

05.00 Kefaret

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV rehberi trt TV 8

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