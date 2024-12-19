TV yayın akışı 19 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Aralık günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yerli Dizi Tekrarı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zafere Kaçış" 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
13.00 Bahar
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
11.00 MasterChef Türkiye
12.45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT YAYIN AKIŞI
06.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.45 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.50 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
23.00 Cercle Brugge-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi
01.15 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
03.15 Seksenler
03.40 Masumlar Apartmanı
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20:00 Holding
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aldatmak
04:20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Uzak Şehir
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:30 Zalim İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
05.00 Kefaret
06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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