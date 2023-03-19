TV yayın akışı 19 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Başım Belada