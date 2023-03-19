TV yayın akışı 19 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2023 Pazar, 09:56
<p>Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mart Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI         20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Başım Belada</p>

Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI         20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Başım Belada

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 EGO</p> <p>15:45 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>23:15 Yasak Elma</p> <p>01:45 Adım Farah</p> <p>04:15 Kefaret</p> <p>05:45 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 EGO

15:45 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

23:15 Yasak Elma

01:45 Adım Farah

04:15 Kefaret

05:45 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Veda Mektubu</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yarg</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p> <p>04:15 5N1K</p> <p>05:30 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarg

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Kuzey Güney

04:15 5N1K

05:30 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Gecenin Ucunda</p> <p>09:15 En Güzel Bölüm</p> <p>09:30 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yerli Dizi/Sinema</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar</p> <p>23:30 Çöp Adam</p> <p>02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gecenin Ucunda

09:15 En Güzel Bölüm

09:30 Meltem Demir ile Hanımeli

10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi/Sinema

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

23:30 Çöp Adam

02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:30 Tarkan Gümüş Eğer</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Tarkan Gümüş Eğer

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:25 Vuslat</p> <p>08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>13:55 Hayallerin Peşinde</p> <p>14:40 Al Sancak</p> <p>18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:15 3'TE 3</p> <p>01:15 Al Sancak</p> <p>03:40 Uyanış: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Vuslat

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:55 Hayallerin Peşinde

14:40 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'TE 3

01:15 Al Sancak

03:40 Uyanış: Büyük Selçuklu

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an Sünne</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>15:30 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Başım Belada</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p> <p>03:35 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an Sünne

11:30 Dizi TV

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

15:30 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başım Belada

00:20 Ateş Kuşları

03:35 Aldatmak

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 On Yaş Genç</p> <p>10:00 Prangalı Mahkum</p> <p>12:30 Survivor Panaroma</p> <p>15:15 Prangalı Mahkum</p> <p>17:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Kırmızı Oda</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 On Yaş Genç

10:00 Prangalı Mahkum

12:30 Survivor Panaroma

15:15 Prangalı Mahkum

17:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

bu akşam tv'de ne var? hangi kanalda ne var? televizyonda ne var?

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