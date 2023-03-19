TV yayın akışı 19 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Başım Belada
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 EGO
15:45 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
23:15 Yasak Elma
01:45 Adım Farah
04:15 Kefaret
05:45 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yarg
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Kuzey Güney
04:15 5N1K
05:30 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Gecenin Ucunda
09:15 En Güzel Bölüm
09:30 Meltem Demir ile Hanımeli
10:30 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi/Sinema
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
23:30 Çöp Adam
02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:30 Tarkan Gümüş Eğer
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Vuslat
08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:55 Hayallerin Peşinde
14:40 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'TE 3
01:15 Al Sancak
03:40 Uyanış: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an Sünne
11:30 Dizi TV
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
15:30 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başım Belada
00:20 Ateş Kuşları
03:35 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 On Yaş Genç
10:00 Prangalı Mahkum
12:30 Survivor Panaroma
15:15 Prangalı Mahkum
17:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
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