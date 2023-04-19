TV yayın akışı 19 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2023 Çarşamba, 10:13
<p>Hafta ortasına geldiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Kraliçe</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Adım Farah</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Sakar Şakir</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Türk Sineması "Tay"</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                  20:00 Kuruluş Osman</p>

Hafta ortasına geldiğimiz çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Kraliçe

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Adım Farah

SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Sakar Şakir

STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Türk Sineması "Tay"

ATV YAYIN AKIŞI                  20:00 Kuruluş Osman

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p> <p>17:15 Adım Farah</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Adım Farah</p> <p>00:15 Gülcemal</p> <p>02:30 EGO</p> <p>03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>04:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

17:15 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

00:15 Gülcemal

02:30 EGO

03:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04:45 Tetikçinin Oğlu

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Kraliçe</p> <p>23:30 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti</p> <p>05:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>05:30 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

23:30 Üç Kız Kardeş

02:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çöp Adam</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>02:30 Toprak ile Fidan</p> <p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sakar Şakir</p> <p>21:45 Tarzan Rıfkı</p> <p>23:30 Aile</p> <p>02:30 Sakar Şakir</p> <p>03:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Tarzan Rıfkı

23:30 Aile

02:30 Sakar Şakir

03:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:50 1 Çorba</p> <p>15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Türk Sineması "Tay"</p> <p>21:55 Nuh'un Gemisi Cüdi'de 2</p> <p>00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>03:00 Sahur Bereketi</p> <p>04:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 1 Çorba

15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Türk Sineması "Tay"

21:55 Nuh'un Gemisi Cüdi'de 2

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:00 Sahur Bereketi

04:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel</p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

05:30 Canım Annem

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