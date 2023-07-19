TV yayın akışı 19 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Armageddon
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Orta Direk Şaban
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Avanak Abdi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Patlat Kazan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban
22:15 Yaz Şarkısı
01:00 Orta Direk Şaban
03:00 Yasak Elma
04:30 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Dönence
15:45 Aşk-ı Memun
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Armageddon
23:15 Armageddon
02:00 Poyraz Karayel
03:50 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Gerzek Şaban
23:45 Avanak Abdi
01:30 Gerzek Şaban
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Patlat Kazan
00:30 Dürüst Hırsız
02:30 Dürüst Hırsız
04:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
08:55 Kendi Düşen Ağlamaz
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:30 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:45 3'te 3
01:05 Kendi Düşen Ağlamaz
03:10 Şehirden Uzakta
04:10 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Oflu Hoca Trakya'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
23:10 Kingsman: Gizli Servis
01:30 Vermem Seni Ellere
04:30 Üvey Anne
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