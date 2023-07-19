TV yayın akışı 19 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 11:15
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Armageddon</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Orta Direk Şaban</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Avanak Abdi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patlat Kazan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Uzaydan Gelen Fırtına</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Armageddon

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Orta Direk Şaban

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patlat Kazan

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Orta Direk Şaban</p> <p>22:15 Yaz Şarkısı</p> <p>01:00 Orta Direk Şaban</p> <p>03:00 Yasak Elma</p> <p>04:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

22:15 Yaz Şarkısı

01:00 Orta Direk Şaban

03:00 Yasak Elma

04:30 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afili Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Dönence</p> <p>15:45 Aşk-ı Memun</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Armageddon</p> <p>23:15 Armageddon</p> <p>02:00 Poyraz Karayel</p> <p>03:50 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

15:45 Aşk-ı Memun

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Armageddon

23:15 Armageddon

02:00 Poyraz Karayel

03:50 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Avanak Abdi</p> <p>21:45 Gerzek Şaban</p> <p>23:45 Avanak Abdi</p> <p>01:30 Gerzek Şaban</p> <p>03:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Gerzek Şaban

23:45 Avanak Abdi

01:30 Gerzek Şaban

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Patlat Kazan</p> <p>00:30 Dürüst Hırsız</p> <p>02:30 Dürüst Hırsız</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Patlat Kazan

00:30 Dürüst Hırsız

02:30 Dürüst Hırsız

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Canım Annem</p> <p>04:45 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Dizi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>23:45 3'te 3</p> <p>01:05 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:10 Şehirden Uzakta</p> <p>04:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:10 Adını Sen Koy

08:55 Kendi Düşen Ağlamaz

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

23:45 3'te 3

01:05 Kendi Düşen Ağlamaz

03:10 Şehirden Uzakta

04:10 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Oflu Hoca Trakya'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Uzaydan Gelen Fırtına</p> <p>23:10 Kingsman: Gizli Servis</p> <p>01:30 Vermem Seni Ellere</p> <p>04:30 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Oflu Hoca Trakya'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

23:10 Kingsman: Gizli Servis

01:30 Vermem Seni Ellere

04:30 Üvey Anne

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