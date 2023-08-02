TV yayın akışı 2 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2023 Çarşamba, 10:12
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Gökdelen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Tenet</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Gökdelen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Maviye Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kahraman Koala Blinky Bill

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Tenet

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>22:45 Ruhun Duymaz </p> <p>01:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>03:45 Kısmet</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Yaz Şarkısı

22:45 Ruhun Duymaz 

01:30 Eşim Benzerim Yok

03:45 Kısmet

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:25 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Kendi Düşen Ağlamaz </p> <p>03:55 Şehirden Uzakta</p> <p>04:50 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Adını Sen Koy

09:25 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Kendi Düşen Ağlamaz 

03:55 Şehirden Uzakta

04:50 Seksenler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>21:45 Patlat Kazan</p> <p>23:45 Kahraman Koala Blinky Bill</p> <p>01:30 Aramızda Kalsın</p> <p>03:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kahraman Koala Blinky Bill

21:45 Patlat Kazan

23:45 Kahraman Koala Blinky Bill

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Maviye Sürgün</p> <p>23:45 Akılalmaz</p> <p>02:15 Akılalmaz</p> <p>04:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

23:45 Akılalmaz

02:15 Akılalmaz

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Gökdelen</p> <p>22:00 Patron Seviyesi</p> <p>00:15 Gökdelen</p> <p>02:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Gökdelen

22:00 Patron Seviyesi

00:15 Gökdelen

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Kavak Yelleri

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:40 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>08:00 Kahvaltı Hberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Maide'nin Altın Günü</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Tenet</p> <p>23:10 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit</p> <p>01:20 Tesla</p> <p>05:00 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:40 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Hberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Maide'nin Altın Günü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tenet

23:10 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

01:20 Tesla

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

tv yayın akışı yayın akışı Yaz Şarkısı patlat kazan patlat kazan yarışması Maviye Sürgün

En Çok Okunan Haberler