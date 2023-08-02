TV yayın akışı 2 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Gökdelen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Maviye Sürgün
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kahraman Koala Blinky Bill
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Tenet
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Yaz Şarkısı
22:45 Ruhun Duymaz
01:30 Eşim Benzerim Yok
03:45 Kısmet
06:00 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:25 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
03:55 Şehirden Uzakta
04:50 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kahraman Koala Blinky Bill
21:45 Patlat Kazan
23:45 Kahraman Koala Blinky Bill
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
23:45 Akılalmaz
02:15 Akılalmaz
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gökdelen
22:00 Patron Seviyesi
00:15 Gökdelen
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Hberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Maide'nin Altın Günü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tenet
23:10 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit
01:20 Tesla
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
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