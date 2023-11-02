TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2023 Perşembe, 09:46
TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Kasım Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Tamirhane

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Dilek Taşı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tamirhane

22:30 Tamirhane

00:45 Yabancı Sinema

02:45 Aşk ve Umut

01:15 Ölümcül Makineler

04:00 Poyraz Karayel

05:00 Güneşi Beklerken

TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yabani

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Yaz Şarkısı

TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 2 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

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