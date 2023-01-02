TV yayın akışı 2 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:33
<p>Haftaya başladımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  96 Saat </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00  Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Jumanji: Yeni Seviye </p>

Haftaya başladımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00  96 Saat 

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00  Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Jumanji: Yeni Seviye 

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 96 Saat </p> <p>21:45 96 Saat</p> <p>23:45 Banka İşi </p> <p>01:45 Banka İşi</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 96 Saat 

21:45 96 Saat

23:45 Banka İşi 

01:45 Banka İşi

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:00 Hayatımın Şansı</p> <p>02:00 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:00 Hayatımın Şansı

02:00 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Çöp Adam</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>22:30 Yalı Çapkını</p> <p>02:00 Toprak İle Fidan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

22:30 Yalı Çapkını

02:00 Toprak İle Fidan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sipahi</p> <p>23:15 Banker Bilo </p> <p>01:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

23:15 Banker Bilo 

01:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>13:00 Canım Annem</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:00 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:15 Adını Sen Koy</p> <p>16:30 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:15 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Jumanji: Yeni Seviye </p> <p>22:20 Spectre </p> <p>01:00 Fırtınalı Soygun </p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jumanji: Yeni Seviye 

22:20 Spectre 

01:00 Fırtınalı Soygun 

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