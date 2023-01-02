TV yayın akışı 2 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya başladımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 96 Saat
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sipahi
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Jumanji: Yeni Seviye
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 96 Saat
21:45 96 Saat
23:45 Banka İşi
01:45 Banka İşi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:00 Hayatımın Şansı
02:00 En Hamarat Benim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
22:30 Yalı Çapkını
02:00 Toprak İle Fidan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
23:15 Banker Bilo
01:45 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:15 Adını Sen Koy
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jumanji: Yeni Seviye
22:20 Spectre
01:00 Fırtınalı Soygun
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