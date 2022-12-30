Aslı Sevi kimdir? Aslı Sevi hangi dizilerde oynadı?
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 'Azade'si Aslı Sevi'nin yaşamı merak konusu oldu. Aslı Sevi kimdir? Aslı Sevi hangi dizilerde oynadı?
Aslı Sevi, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azade karakterine hayat veren Aslı Sevi'nin yaşamı merak ediliyor.
ASLI SEVİ KİMDİR?
Aslı Sevi 1994 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk ve sunuculuk dersi aldı. İlk kez Çalıkuşu disinde rol aldı. 2016 senesinde Çocuklar Duymasın dizisinde yer aldı. İlk sinema projesi Siccin 4 filmi oldu. KRT TV'de Aslı Sevi ile Renkler programını sundu. 2019 yılında ...lı Kadınlar tiyaro oyununu yazıp oynadı.
ASLI SEVİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2013 Çalıkuşu
2016 Çocuklar duymasın
2017 Şevkat Yerimdar
2018 Kadın
2022 Ben Bu Cihana Sığmazam
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