TV yayın akışı 2 Şubat Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2023 Perşembe, 12:58
<p>Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kılıbık</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Tuzak</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Aldatmak</p>

Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Şubat Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kılıbık

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Aldatmak

<h2><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></h2> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>22:30 Hayatımın Şansı</p> <p>00:30  Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Dokuz Oğuz

22:30 Hayatımın Şansı

00:30  Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>02:00 Çöp Adam</p> <p>04:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

02:00 Çöp Adam

04:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Survivor Panorama</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Tuzak</p> <p>23:15 Survivor 2023</p> <p>00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular</p> <p>01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Tuzak

23:15 Survivor 2023

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p>TRT 1 YAYIN AKIŞI</p> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>15:15 Adını Sen Koy</p> <p>16:30 Seksenler</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>03:25 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:15 Adını Sen Koy

16:30 Seksenler

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Al Sancak

03:25 Seksenler

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru</p> <p>01:30 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Kuruluş Osman

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