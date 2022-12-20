TV yayın akışı 20 Aralık Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Aralık Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Avatar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Baba
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
23:45 Hayatımın Şansı
02:45 En Hamarat Benim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 O Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Sipahi
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
16:00 Adını Sen Koy
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
23:55 Kovan
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Ana Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Gecenin Ucunda
00:15 Çöp Adam
03:00 Güzel Köylü
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