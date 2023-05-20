TV yayın akışı 20 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2023 Cumartesi, 10:15
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>20 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Doktor Civanım</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Dangal</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Doktor Civanım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Dangal

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:20 Gülcemal</p> <p>15:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Doktor Civanım</p> <p>22:00 Liderler Fox'ta</p> <p>23:45 Doktor Civanım</p> <p>01:15 Tetikçinin Oğlu</p> <p>03:45 Kamera Arkası</p> <p>04:15 Yasak Elma</p> <p>06:00 Adım Farah</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:20 Gülcemal

15:30 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Doktor Civanım

22:00 Liderler Fox'ta

23:45 Doktor Civanım

01:15 Tetikçinin Oğlu

03:45 Kamera Arkası

04:15 Yasak Elma

06:00 Adım Farah

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:30 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Beşinci Tat</p> <p>14:45 Kraliçe</p> <p>16:15 Veda Mektubu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Köpek Balığı İstilası</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:30 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:30 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Kraliçe

16:15 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası

02:30 Poyraz Karayel

05:30 Müzik Arası

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>20:00 Dangal</p> <p>23:30 Dangal</p> <p>02:30 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

20:00 Dangal

23:30 Dangal

02:30 Yüz Yıllık Mucize

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa </p> <p>14:30 Sev Kardeşim </p> <p>16:15 Milyarder</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:30 Aile</p> <p>05:00 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa 

14:30 Sev Kardeşim 

16:15 Milyarder

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:30 Aile

05:00 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Ege'ni Hamsisi</p> <p>10:00 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:15 Tek Yürek 04.17</p> <p>12:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift ile Gündem Artı</p> <p>02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>04:25 Hayallerinin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Ege'ni Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Yürek Çıkmazı

15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:25 Hayallerinin Peşinde

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Aldatmak</p> <p>16:00 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Survivor Panorama</p> <p>15:15 O Ses Türkiye</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:45 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

yayın akışı tv yayın akışı televizyonda ne var?

En Çok Okunan Haberler