TV yayın akışı 20 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Doktor Civanım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dangal
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:20 Gülcemal
15:30 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doktor Civanım
22:00 Liderler Fox'ta
23:45 Doktor Civanım
01:15 Tetikçinin Oğlu
03:45 Kamera Arkası
04:15 Yasak Elma
06:00 Adım Farah
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:30 Arda'nın Mutfağı
14:00 Beşinci Tat
14:45 Kraliçe
16:15 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası
02:30 Poyraz Karayel
05:30 Müzik Arası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yüz Yıllık Mucize
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Dangal
23:30 Dangal
02:30 Yüz Yıllık Mucize
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim
16:15 Milyarder
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:30 Aile
05:00 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:35 Ege'ni Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Yürek Çıkmazı
15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:25 Hayallerinin Peşinde
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Aldatmak
16:00 Ateş Kuşları
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
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